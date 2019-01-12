2019-01-12T13:04:03+03:00
Общество

Ко Дню города в Ижевске станет светлее

На улицах Ижевска появится декоративная подсветка
Ардашева Екатерина
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На улицах Ижевска появится декоративная подсветкаНа улицах Ижевска появится декоративная подсветкаФото: Архив КП
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Важную рабочую встречу провели Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский, сообщает пресс-служба Удмуртэнерго.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы надежного электроснабжения Удмуртии, а также дали положительную оценку консолидации электросетевого хозяйства региона.

Отдельной темой стал проект энергетиков под названием «Светлая страна», в рамках которого планируется установить на улицах городов и районных центров Республики новые светильники, а также украсить здания декоративной подсветкой.

По словам Игоря Маковского, Ижевск на сегодняшний день остается одним из самых недостаточно освещенных городов, но в рамках реализации проекта концессионного соглашения уровень освещенность городских улиц удастся повысить.

- Планируем сделать столицу Удмуртии ярче уже ко Дню города - в Ижевске он отмечается 12 июня, - заявил генеральный директор МРСК Центра. - Уверен, город преобразится – ярко освещенные улицы, декоративная подсветка зданий и сооружений. Жители и гости Ижевска увидят совсем другой город – яркий и запоминающийся!

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