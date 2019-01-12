На поезд сообщением Москва-Ижевск будут продавать «невозвратные» билеты

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-12T13:44:04+03:00

Маршрут станет одним из пилотных: кроме обычных билетов, на него можно будет приобрести дешевые без возможности возврата

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Как сообщает пресс-служба РДЖ, с 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом.

Купленные по этому тарифу билеты не предусматривают возврат стоимости проезда при отказе от поездки, однако позволят экономить от 5 до 20% цены. Перевозчики, согласно принятому закону, будут обязаны информировать пассажиров о возможности приобрести билет как по обычному, так и по невозвратному тарифу.

Первоначально "невозвратные" билеты испытают на нескольких пилотных маршрутах. Первые из них уже названы – это поезда дальнего следования сообщением Москва – Воронеж и Москва – Ижевск.

Деньги за невозвратный билет можно получить в экстренных случаях, если чрезвычайные обстоятельства будут подтверждены документами, а также при отмене отправления поезда.

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