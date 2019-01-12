Новый вид мошенничества зафиксирован в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-12T14:21:05+03:00

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В новогодние каникулы, как сообщает ГТРК Удмуртия, десятки горожан столкнулись с аферистами. Под видом сотрудников МЧС мошенники обходили квартиры, демонстрируя поддельные удостоверения и пытаясь продать доверчивым гражданам пожарные извещатели.

Реальная стоимость такого устройства составляет около 200 рублей, но жителям их предлагали приобрести в несколько раз дороже. Сообщается, что пенсионеры, встревоженные последними новостями об учащении возгораний, поддавались на уловки аферистов и выплачивали им большие суммы.

МЧС призывает жителей Удмуртии быть бдительными.

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