2019-01-12T15:57:59+03:00
Общество

За год численность населения в Удмуртии сократилась

Рождаемость в Республике снизилась, но и смертность тоже
Ардашева Екатерина
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Рождаемость в Республике снизилась, но и смертность тожеРождаемость в Республике снизилась, но и смертность тожеФото: Архив КП
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За 11 месяцев 2018 года численность населения Удмуртской Республики сократилась на 4918 человек, сообщает информационное агентство «Udm-Info» со ссылкой на Удмуртстат. Для сравнения, за аналогичный период 2017 общая убыль населения составила 3205 человек.

В 2018 году за период с января по ноябрь в регионе родилось 15322 ребенка (на 1255 детей меньше, чем за тот же период прошлого года), а умерло 16680 человек (на 72 человека меньше), в том числе 68 детей в возрасте до 1 года.

За данный период было зарегистрировано 8011 браков, что на 1015 меньше, чем в том же периоде предыдущего года. Число разводов напротив увеличилось на 87.

Кроме того, миграционная убыль с начала года составила 3560 человек.

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