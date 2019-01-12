2019-01-12T16:34:06+03:00
Общество

Эпидемия гриппа в Удмуртии ожидается в конце января

Однако успешная прививочная кампания уже показывает свои результаты
Ардашева Екатерина
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Успешная прививочная кампания уже показывает свои результатыУспешная прививочная кампания уже показывает свои результатыФото: Архив КП
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Санитарные врачи предупредили жителей Удмуртии о надвигающейся эпидемии гриппа, сообщает ГТРК Удмуртия. Новогодние каникулы отсрочили эпидемию, но без нее все равно не обойдется. По прогнозу, данному Роспотребнадзором, она придется на конец января, однако специалисты выражают надежду, что заболевших окажется немного: успешно проведенная осенью вакцинация должна принести свои результаты.

Эксперты говорят, что в 2018 году прививку от гриппа сделали более 600 тыс. человек, что составляет около 40% населения Удмуртии. Чтобы полностью избежать эпидемии, эта цифра должна составлять 45%. Тем не менее количество привившихся в этот раз более чем на треть превышает таковое в 2017 году.

В настоящий момент врачи городской клинической больницы №2 говорят о достаточно невысокой заболеваемости. С жалобами на насморк и головную боль каждый терапевт сейчас принимает 8-10 человек за смену. Заболевших явно меньше, чем год назад, и пока ни одного случая настоящего гриппа не зафиксировано.

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