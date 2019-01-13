СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-13T12:13:08+03:00

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Четверо школьников из Ижевска поедут в Тунис на первенство мира по шахматам. Они вошли в число лучших игроков отборочного этапа, который впервые проходил в столице Удмуртии c 4 по12 января.

По итогам всероссийских соревнований лучшими стали 8 школьников страны, которые в апреле отправятся на мировое первенство. Среди лучших оказались игроки из следующих регионов:

Фото: Диля Ахмадишина

- Варвара Кузьмина из Нижегородской области (Девочки до 9 лет);

- Мария Хамнуева из Бурятии (Девочки до 13 лет);

- Леонид Краюхин из Свердловской области (Мальчики до 11 лет);

- Егор Харитонов из Свердловская область и (Юноши до 15 лет);

- Софья Люкина из Удмуртии (Девочки до 11 лет);

- Полина Зяпаева из Удмуртии (Девушки до 15 лет);

- Демид Стерхов из Удмуртии (Мальчики до 9 лет);

- Дмитрий Мочалов из Удмуртии (Мальчики до 13 лет).

Отметим, что соревнования проводились в память основателя корпорации «Центр» Сергея Ощепкова, который скончался в прошлом году. На протяжении 11 лет бизнесмен поддерживал и возрождал шахматы в регионе. При его участии стал активно работать шахматный клуб, вновь стали проходить турниры.

Дипломы, призы и кубки вручал победителям генеральный директор корпорации «Центр» Роман Гайдуков. Компания стала главным партнером мероприятия - она взяла на себя часть расходов за поездку восьмерых финалистов в Тунис (в частности, оргвзнос, проживание и питание).

- От всей души хочу сказать вам спасибо, что приняли участие в этих соревнованиях. Хочу вас пригласить на этот же турнир, который состоится в будущем году, чтобы показать еще лучшие результаты! - отметил генеральный директор корпорации «Центр» Роман Гайдуков.

Фото: Диля Ахмадишина

За главный приз – поездку в Тунис - участники сражались почти неделю. За это время они сыграли в общей сложности более 2000 партий, каждый участник провел по 25 игр.

- Борьба была очень упорная. Особенно она обострилась в последний день, когда ребята играли в блиц-шахматы. Это один из наиболее зрелищным видов шахмат, когда участники получают всего по три минуты на всю партию. Там зачастую эмоции, конечно, зашкаливали. Но все было в рамках дозволенного, никаких конфликтов между игроками не было. Турнир получился увлекательный, - подчеркнул главный судья турнира Евгений Шамов.

Отметим, что соревнования прошли в новом формате не только для Ижевска, но и для всей России. Сначала спортсмены играли в шахматы с классическим контролем, потом - в быстрые шахматы, третьим этапом был блиц. Победителей определили по сумме мест во всех трех турнирах.

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