2019-01-13T15:05:15+03:00
Общество

Прорыв водопровода произошел на улице Удмуртская в Ижевске

Один из пользователей соцсетей выложил видео
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Никита ЧмыхФото: Никита Чмых
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В Ижевске, 13 января, на улице Удмуртская 286 произошел прорыв водопровода. Об этом сообщил из пользователей соцсетей в группе «ИГГС» «ВКонтакте».

Как сообщили нам в аварийной службе «Ижводоканал», прорыв водопровода быстро устранили. Проблем с водой у жильцов дома не будет.

Напомним, что если случилась какая-то экстренная ситуация и вы не знаете куда обратиться, «Комсомолка» подготовила список номеров служб (подробнее).

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