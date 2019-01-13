Прорыв водопровода произошел на улице Удмуртская в Ижевске
Один из пользователей соцсетей выложил видео
Фото: Никита Чмых
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В Ижевске, 13 января, на улице Удмуртская 286 произошел прорыв водопровода. Об этом сообщил из пользователей соцсетей в группе «ИГГС» «ВКонтакте».
Как сообщили нам в аварийной службе «Ижводоканал», прорыв водопровода быстро устранили. Проблем с водой у жильцов дома не будет.
Напомним, что если случилась какая-то экстренная ситуация и вы не знаете куда обратиться, «Комсомолка» подготовила список номеров служб (подробнее).
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Прорыв на Удмуртской.
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