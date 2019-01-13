СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-13T17:18:05+03:00

Ключевыми точками могут стать музей-заповедник «Иднакар», театр «Парафраз», культурно-туристический парк «ДондыДор» и другие

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Туристические проекты Глазова объединят. Как сообщает пресс-служба администрации города, для создания единых маршрутов в северной столице Удмуртии формируют пул инвесторов.

По словам главы города Сергея Коновалова, основные направления развития туризма - сотрудничество с бизнес-сообществом, развитие ремесел и существующих брендов севера Удмуртии, а также участие в федеральных программах.

Так, ключевыми точками развития туризма могут стать музей-заповедник «Иднакар», театр «Парафраз», культурно-туристический парк «ДондыДор», деревня Тылыс, уже действующий маршрут «Сокровища севера Удмуртии», а также лагерь «Звездочка», база «Снегири», промышленные предприятия и развлекательная инфраструктура города.

Сейчас Глазов и северные районы работают над потенциальными проектами. Отметим, что «Северный куст» планирует стать участником федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России» в 2019−2025 годах.

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