2019-01-14T08:17:54+03:00
Происшествия

Мужчина из Удмуртии, который предоставил липовый больничный лист, задержан полицейскими

По этому больничному листу завод ему выплатил страховое пособие
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии задержали мужчину, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 32-летний рабочий завода предоставил на работе липовый больничный лист, по которому ему было выплачено страховое пособие, - сообщает ведомство.

Сотрудники полиции установили, что мужчина не обращался в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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