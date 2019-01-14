Мужчина из Удмуртии, который предоставил липовый больничный лист, задержан полицейскими
По этому больничному листу завод ему выплатил страховое пособие
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В Удмуртии задержали мужчину, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- 32-летний рабочий завода предоставил на работе липовый больничный лист, по которому ему было выплачено страховое пособие, - сообщает ведомство.
Сотрудники полиции установили, что мужчина не обращался в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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