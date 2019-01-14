Мошенника задержали в Удмуртии
В Удмуртии задержали мошенника, который украл ювелирные украшения у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
- 24-летний мужчина, в конце ноября приехал к своему знакомому и в ходе беседы попросил на несколько минут золотую цепочку и крестик. Как пояснил мошенник, он хотел сделать фотографии, чтобы заказать себе такие же украшения. После того, как цепочка оказалась у него в руках, мошенник скрылся, - сообщает ведомство.
Ущерб составил 18 тысяч рублей, отделом дознания отдела полиции возбуждено уголовное дело. Мошенника задержали, украшения, которые он сдал в ломбард изъяты. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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Уже в январе жители Удмуртии смогут увидеть уникальное явление - лунное затмение. Когда оно произойдет читайте по ссылке.
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