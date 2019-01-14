На 1 января 2019 года уровень безработицы в Ижевске составил 0,56%
В Ижевске, на 1 января 2019 года уровень безработицы составил 0,56% (в 2018 году – 0,66%) от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Об этом сообщает пресс-служба Центра занятости населения города.
На учете в центре занятости в поисках работы состоят 2799 человек, из них безработных – 2017 человек (в 2018 году – 2399 человек). 49,1% безработных – женщины.
Самые востребованные специальности – воспитатель детсада, медсестра, менеджер, бухгалтер.
По сравнению с прошлым годом количество вакансий увеличилось на 32,3%, потребность в работниках составил 6429 человек, из них 4587 человек по рабочим профессиям (71,3%).
В течение 2018 года на профессиональное обучение направлен 61 гражданин (в 2017
году – 40 человек), которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность по профессии оператор котельной, портной, повар,
охранник, бухгалтер, электрогазосварщик, оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин, водитель погрузчика, парикмахер.
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