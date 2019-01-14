На 1 января 2019 года уровень безработицы в Ижевске составил 0,56%

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-14T11:23:39+03:00

На учете в центре занятости в поисках работы состоят 2799 человек

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В Ижевске, на 1 января 2019 года уровень безработицы составил 0,56% (в 2018 году – 0,66%) от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Об этом сообщает пресс-служба Центра занятости населения города.

На учете в центре занятости в поисках работы состоят 2799 человек, из них безработных – 2017 человек (в 2018 году – 2399 человек). 49,1% безработных – женщины.

Самые востребованные специальности – воспитатель детсада, медсестра, менеджер, бухгалтер.

По сравнению с прошлым годом количество вакансий увеличилось на 32,3%, потребность в работниках составил 6429 человек, из них 4587 человек по рабочим профессиям (71,3%).

В течение 2018 года на профессиональное обучение направлен 61 гражданин (в 2017

году – 40 человек), которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся

возобновить трудовую деятельность по профессии оператор котельной, портной, повар,

охранник, бухгалтер, электрогазосварщик, оператор электронно-вычислительных и

вычислительных машин, водитель погрузчика, парикмахер.

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