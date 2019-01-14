Женщина из Удмуртии погибла в ДТП с участием пьяного водителя и трактора

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-14T12:32:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в ДТП погибла 39-летняя женщина, которая была пассажиркой автомобиля «ВАЗ21-12». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 12 января, в субботу, в Сарапуле пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2112» столкнулся с трактором под управлением 59-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате столкновения 37-летняя пассажирка «ВАЗ-2112» получила травмы, ее отвезли в больницу. Еще одна пассажирка 39-летняя женщина погибла.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция напоминает! За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у Вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртии: 415-700, 415-701.

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться Ваши дети, родственники, друзья и близкие люди!