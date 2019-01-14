Ижевчанин украл у своих соседей 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-14T13:42:23+03:00

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В Ижевске задержали 39-летнего ижевчанина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В марте 2018 года мужчина предложил своим соседям – 87-летней женщине и ее 90-летнему мужу купить у него квартиру. На что соседи согласились и в счет предоплаты передали ему 400 тысяч рублей. В ноябре 2018 года они поняли, что мужчина не продаст им квартиру и не вернет деньги, - сообщает ведомство.

Отделом по обслуживанию территории Индустриального района СК УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело. 39-летний безработный мужчина был задержан, на данный момент он находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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