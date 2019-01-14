2019-01-14T14:02:14+03:00
Происшествия

В автомобиле двоих жителей Удмуртии обнаружено более 2,5 тысяч поддельных пачек табачных изделий

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего и 50-летнего жителей Воткинска, которые обвиняются в перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 22 августа 2018 года сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором были обнаружены более 2,5 тысяч пачек табачных изделий, снабженных поддельными акцизными марками, на сумму почти 128 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Как выяснилось, мужчины везли продукцию в целях последующего сбыта. После того, как их автомобиль был остановлен один из мужчин пытался дать взятку полицейскому.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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