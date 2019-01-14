Ремонт дорог в Ижевске и Удмуртии может начаться в мае

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-14T14:15:19+03:00

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В мае может начаться сезон ремонта дорог в Ижевске и Удмуртии. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM). Он рассказал, что на сегодняшний день соответствующие документы еще находятся на стадии согласования.

- Рассчитываем, что к проведению торгов приступим в апреле, и в мае начнется ремонт. Но все еще зависит от погоды – плюсовая температура, соответствующая влажность. Конечно, чем раньше мы выйдем, тем раньше закончим и у автомобилистов будет больше времени испытать новый асфальт, - рассказал Алексей Горбачев.

Напомним, что в 2018 году сезон ремонта начался после 9 мая. Тогда подрядчики приступили к подготовительным работам к капитальному ремонту дорог в Ижевске. И Удмуртия была первым из 34 субъектов России, кто уже закончил ремонтные работы в августе, рассказал Алексей Горбачев.

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