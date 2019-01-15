Пьяный водитель сбил школьника в Удмуртии и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 06:23 2019-01-15T06:23:55+03:00

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В Граховском районе Удмуртии пьяный водитель сбил 15-летнего школьника и покинул место ДТП. Как сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по региону, авария с участием школьника произошла 12 января около 18.00 в селе Новогорское.

- 40-летний водитель автомобиля «Шкода-Рапид», находясь в состоянии опьянения, сбил подростка, который шел по краю проезжей части, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП школьник получил травмы, его пришлось госпитализировать. Водителя, покинувшего место аварии, удалось задержать.

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