Шесть лет тюрьмы грозит ижевчанину за незаконный оборот 1,7 миллионов рублей
Шесть лет тюрьмы грозит жителю Ижевска по обвинению в незаконном обороте 1,7 млн руб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в 2018 году мужчина неоднократно выводил деньги со счета компании с помощью поддельных платежных распоряжений. Средства переводились подконтрольным ему физическим лицам.
В отношении руководителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
- Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по УР и после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения по существу в суд, - добавили в прокуратуре.
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