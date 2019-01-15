В Минсельхоз Удмуртии назначили заместителя министра

СЕГОДНЯ 08:25 2019-01-15T08:28:09+03:00

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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии назначили заместителя министра – Наталью Шавшукову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Должность заместителя долгое время оставалась вакантной. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики Наталья Шавшукова будет курировать животноводство. К своим прямым обязанностям она приступила 14 января.

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ДОСЬЕ

Дата рождения: 21 мая 1981 года, родилась в г. Свердловск.

Образование: в 2010 году с отличием окончила Уральскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность «зоотехния», специализация «племенное дело в скотоводстве».

Трудовая деятельность: с 2002 года по настоящее время занимала ведущие должности в АО «Уралплемцентр» (до 2006 года - ФГУП «Свердловское» по племенной работе»).

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