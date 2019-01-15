В Минсельхоз Удмуртии назначили заместителя министра
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии назначили заместителя министра – Наталью Шавшукову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Должность заместителя долгое время оставалась вакантной. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики Наталья Шавшукова будет курировать животноводство. К своим прямым обязанностям она приступила 14 января.
Ранее министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова назвала сумму, которая потребуется для восстановления ижевского ипподрома (подробнее)
ДОСЬЕ
Дата рождения: 21 мая 1981 года, родилась в г. Свердловск.
Образование: в 2010 году с отличием окончила Уральскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность «зоотехния», специализация «племенное дело в скотоводстве».
Трудовая деятельность: с 2002 года по настоящее время занимала ведущие должности в АО «Уралплемцентр» (до 2006 года - ФГУП «Свердловское» по племенной работе»).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
У сети кофеен Ижевска Coffee Black новый владелец (продолжение).
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»