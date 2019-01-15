Дед Мороз из Ижевска пытался незаконно пересечь государственную границу
23-летнего жителя Ижевска в костюме Дедушки Мороза задержали в аэропорту Казани. Как сообщает пресс-служба Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям, он пытался незаконно пересечь государственную границу России.
Дело в том, что молодой человек пытался добраться до Грузии, но так как заграничного паспорта у него не было, решил воспользоваться документом брата. Не получилось. Возбуждено уголовное дело.
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