2019-01-15T11:04:24+03:00
Происшествия

Дед Мороз из Ижевска пытался незаконно пересечь государственную границу

Он решил уехать в Грузию
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Пограничного управления по Саратовской и Самарской областямФото: пресс-служба Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям
Изменить размер текста:

23-летнего жителя Ижевска в костюме Дедушки Мороза задержали в аэропорту Казани. Как сообщает пресс-служба Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям, он пытался незаконно пересечь государственную границу России.

Дело в том, что молодой человек пытался добраться до Грузии, но так как заграничного паспорта у него не было, решил воспользоваться документом брата. Не получилось. Возбуждено уголовное дело.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Помните историю с пропажей артиста шоу мыльных пузырей из Ижевска, который еще не предоставил туристические путевки? В полиции завершили расследование уголовного дела и рассказали подробности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24