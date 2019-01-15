Осужденный из колонии Сургута украл около полумиллиона рублей у жителя Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-15T14:15:54+03:00

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У пенсионера, проживающего в Воткинске, украл деньги осужденный, который отбывает наказание в колонии Сургута. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- С 27 августа по 16 сентября 2017 года мужчина из колонии совершил 12 преступлений. Он набирал случайные номера людей, которые проживали в Воткинске и выдавал себя за их родственника. Также он сообщал, что его задержала полиция и просил передать деньги для компенсации, чтобы избежать наказания, - сообщает ведомство.

Так он обманул 10 человек, принеся им ущерб от 8 до 100 тысяч рублей. И еще двум пенсионеркам он мог принести ущерб в размере 100 тысяч рублей. Ранее за аналогичные преступления он уже отбывал наказание.

Теперь мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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