Дети в Ижевске начали осваивать керлинг
В Ижевске дети в одном из садов начали играть в керлинг. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».
Конечно, в связи с возрастом правила игры упростили. От щетки отказались и снаряды собственного производства. Эту идею развил инструктор по физкультуре детского сада Павел Захаров. Из пятилитровых баллонов сделал снаряды для детей постарше, из полуторалитровых баллонов – для малышей помладше.
А также в керлинге уже соревнуются воспитатели и родители.
Напомним, что три детских сада открылись после капремонта в первую неделю нового года (подробнее).
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