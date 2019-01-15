2019-01-15T13:34:23+03:00
Общество

Дети в Ижевске начали осваивать керлинг

Такую идею развивает инструктор по физкультуре одного из детских садов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске дети в одном из садов начали играть в керлинг. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Конечно, в связи с возрастом правила игры упростили. От щетки отказались и снаряды собственного производства. Эту идею развил инструктор по физкультуре детского сада Павел Захаров. Из пятилитровых баллонов сделал снаряды для детей постарше, из полуторалитровых баллонов – для малышей помладше.

А также в керлинге уже соревнуются воспитатели и родители.

Напомним, что три детских сада открылись после капремонта в первую неделю нового года (подробнее).

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