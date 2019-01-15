Случаи заболевания гриппом А зарегистрированы в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-15T14:22:20+03:00

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В Удмуртии зарегистрированы случаи заболевания гриппом А. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

С начала сезона заболеваемости было исследовано 739 проб от больных респираторными инфекциями. По результатам исследований было выявлено семь случаев заболеваний гриппом А (шестро больных были не привитые).

С 7 по 13 января 2019 года уровень заболевших ОРВИ остается ниже эпидемического порога на 5,7%. За этот период заболело ОРВИ 8486 человек. Даже недельный уровень заболеваемости не превышает пороги во всех возрастных группах.

В Ижевске за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4595 человек. Превышение эпидпорога было зарегистрировано в Алнашинском, Дебесском, Якшур-Бодьинском, Глазовском районах и в городе Можга.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация - это самый эффективный способ профилактики гриппа.

ВАЖНО!

Чтобы не заболеть ОРВИ или предупредить болезнь, необходимо:

- избегать мест большого скопления людей

- чаще проветривать помещение

- использовать защитные меры (маску)

- соблюдать правила профилактической гигиены (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов)

- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность)

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики

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