Случаи заболевания гриппом А зарегистрированы в Удмуртии
В Удмуртии зарегистрированы случаи заболевания гриппом А. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.
С начала сезона заболеваемости было исследовано 739 проб от больных респираторными инфекциями. По результатам исследований было выявлено семь случаев заболеваний гриппом А (шестро больных были не привитые).
С 7 по 13 января 2019 года уровень заболевших ОРВИ остается ниже эпидемического порога на 5,7%. За этот период заболело ОРВИ 8486 человек. Даже недельный уровень заболеваемости не превышает пороги во всех возрастных группах.
В Ижевске за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4595 человек. Превышение эпидпорога было зарегистрировано в Алнашинском, Дебесском, Якшур-Бодьинском, Глазовском районах и в городе Можга.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация - это самый эффективный способ профилактики гриппа.
ВАЖНО!
Чтобы не заболеть ОРВИ или предупредить болезнь, необходимо:
- избегать мест большого скопления людей
- чаще проветривать помещение
- использовать защитные меры (маску)
- соблюдать правила профилактической гигиены (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов)
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность)
- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики
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