Всероссийский день снега отметят в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-15T15:13:15+03:00

Этот праздник республика проводит уже второй раз

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В Удмуртии проведут всероссийский праздник снега. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по физкультуре, спорту и молодежной политике.

Мероприятие состоится 20 января в с. Алнаши на лыжном стадионе. В течение дня проведут зимние эстафеты, скоростной спуск на тюбингах, лыжные гонки, конкурсы снежных скульптур.

Поучаствовать в мероприятии может каждый желающий. Нужно только уметь кататься на лыжах и коньках, а также иметь медполис, который включает страховку от несчастных случаев.

Количество участников ограничено – 300 человек. В 8.30 состоится регистрация участников, а спортивные мероприятия начнутся в 10.30 и продлятся до 13.00.

Кстати, этот праздник в Удмуртии проводится уже второй раз, в прошлом году он состоялся на спортивном комплексе "Чекерил" (подробнее).

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