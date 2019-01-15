Всероссийский день снега отметят в Удмуртии
В Удмуртии проведут всероссийский праздник снега. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по физкультуре, спорту и молодежной политике.
Мероприятие состоится 20 января в с. Алнаши на лыжном стадионе. В течение дня проведут зимние эстафеты, скоростной спуск на тюбингах, лыжные гонки, конкурсы снежных скульптур.
Поучаствовать в мероприятии может каждый желающий. Нужно только уметь кататься на лыжах и коньках, а также иметь медполис, который включает страховку от несчастных случаев.
Количество участников ограничено – 300 человек. В 8.30 состоится регистрация участников, а спортивные мероприятия начнутся в 10.30 и продлятся до 13.00.
Кстати, этот праздник в Удмуртии проводится уже второй раз, в прошлом году он состоялся на спортивном комплексе "Чекерил" (подробнее).
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