СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-15T15:18:59+03:00

Сергей Лысенко возглавлял предприятие с апреля 2018 года

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АО «Ижевские электрические сети» снова без гендиректора. Об этом сообщил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск (107.6 FM) (12+).

Сергей Лысенко возглавлял предприятие с апреля 2018 года. По словам Александра Свинина, Сергею Лысенко в МРСК предлагали перейти в структуру компании с сохранением того же уровня зарплаты, но он отказался.Также все сотрудники «Ижевских электросетей» уже официально устроены в «Удмуртэнерго».

Напомним, что совет директоров АО «Ижевские электрические сети» одобрил продажу комплекса. Кто стал покупателем, и за сколько продадут ИЭС (подробнее).

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