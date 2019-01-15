2019-01-15T15:12:25+03:00
Общество

Абоненты Tele2 Удмуртии в праздники использовали 920 терабайт трафика

А в новогоднюю ночь потратили на поздравления по телефону 2,7 млн минут
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В новогоднюю ночь (с 18 часов 31 декабря 2018 года до 8 утра 1 января 2019 года) абоненты Tele2 совершили более одного миллиона исходящих вызовов общей продолжительностью 2,7 млн минут. Это сопоставимо с активностью клиентов Tele2 в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба оператора. При этом интернет-трафик в новогоднюю ночь вырос по сравнению с прошлым годом в 2,6 раза.

Пик пользовательской активности абонентов Tele2 в регионе пришелся на первый час 2019 года. В этот период клиенты оператора проговорили более 170 тысяч минут, а также отправили 42 тысячи текстовых и мультимедийных сообщений. Кроме того, на первый час нового года пришлась почти половина использованного в новогоднюю ночь интернет-трафика.

В новогодние каникулы основным каналом общения жителей республики стал интернет: в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года абоненты Tele2 в Удмуртии скачали 920 терабайт трафика, что в 5 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом голосовая активность клиентов оператора также остается одной из самых высоких в Приволжье – совместно с жителями Нижегородской области абоненты Tele2 из Удмуртии совершили почти половину всех новогодних звонков. В эти дни абоненты республики проговорили 42 млн минут.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают писать SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 в Удмуртии отправили почти 570 тысяч сообщений

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