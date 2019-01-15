2019-01-15T16:06:31+03:00
Общество

ООО «Удмуртские коммунальные системы» проверит теплосети с помощью красителя

Первый этап проверки пройдет в трех районах Ижевска
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске проверят теплосети с помощью красителя флуоресцеина. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Благодаря проверке специалисты выявят утечки и хищения ресурса. Краситель введут в магистральные трубопроводы от ижевской ТЭЦ-1. Вода окрасится в зеленый цвет.

В ООО «УКС» отметили, что горячая вода у жителей домов не должна быть зеленого цвета, но если это произойдет, то необходимо сообщить в свою управляющую компанию или по телефону городской информационной службы – 072, с мобильного – 988-072. Зеленая вода будет сигнализировать о неисправности оборудовании теплосетей.

Первый этап проверки пройдет в трех районах города – Первомайском, Октябрьском и частично Индустриальном. Второй этап пройдет в феврале.

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