ООО «Удмуртские коммунальные системы» проверит теплосети с помощью красителя
В Ижевске проверят теплосети с помощью красителя флуоресцеина. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
Благодаря проверке специалисты выявят утечки и хищения ресурса. Краситель введут в магистральные трубопроводы от ижевской ТЭЦ-1. Вода окрасится в зеленый цвет.
В ООО «УКС» отметили, что горячая вода у жителей домов не должна быть зеленого цвета, но если это произойдет, то необходимо сообщить в свою управляющую компанию или по телефону городской информационной службы – 072, с мобильного – 988-072. Зеленая вода будет сигнализировать о неисправности оборудовании теплосетей.
Первый этап проверки пройдет в трех районах города – Первомайском, Октябрьском и частично Индустриальном. Второй этап пройдет в феврале.
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