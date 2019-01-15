Футболистка из Ижевска Екатерина Фролова будет играть за московский «Локомотив»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-15T15:54:10+03:00

Она уже играла в составе «Локомотива»

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Футболистка из Ижевска Екатерина Фролова в сезоне 2019 года будет играть за московский клуб «Локомотив». Об этом сообщает СК "Торпедо" Ижевск на своей странице «ВКонтакте».

14 января, в понедельник, руководители клубов договорились о трансфере футболистки в Москву.

Екатерина уже выступала за клуб во второй части сезона 2018 года, но на правах аренды.

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