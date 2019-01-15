Футболистка из Ижевска Екатерина Фролова будет играть за московский «Локомотив»
Футболистка из Ижевска Екатерина Фролова в сезоне 2019 года будет играть за московский клуб «Локомотив». Об этом сообщает СК "Торпедо" Ижевск на своей странице «ВКонтакте».
14 января, в понедельник, руководители клубов договорились о трансфере футболистки в Москву.
Екатерина уже выступала за клуб во второй части сезона 2018 года, но на правах аренды.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Удмуртии зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом А. Роспотребнадзор дал несколько советов по профилактике заболеваний (подробнее).
Через радио КП-Ижевск Первый вице-премьер правительства Удмуртии обратился к главе Ижевска на счет ситуации с заснеженным скейт-парком (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»