2019-01-15T16:19:11+03:00
Общество

Прорыв водопровода вновь произошел в Ижевске

На месте прорыва работают бригады водоканала
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске на улице Дзержинского 7 произошел прорыв водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На месте прорыва водопровода работали бригады водоканала. На данный момент все последствия произошедшего устранены. Все жители близлежащих домов не испытывают проблем с водой.

Напомним, что не так давно произошел прорыв водопровода на улице Удмуртская (подробнее).

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