В ДТП на трассе Можга-Ижевск погиб мужчина

СЕГОДНЯ 16:40 2019-01-15T16:40:23+03:00

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В Удмуртии, 15 января, в 13:35 произошло ДТП на 96 километре автодороги «Подъезд к дорогам Ижевск и Пермь от трассы М7 «Волга». Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД по республике.

- Водитель автомобиля «Фиат» выехал на встречную полосу и столкнулся в грузовик «Вольво», - сообщает ведомство.

33-летний мужчина, водитель «Фиат» погиб. Все обстоятельства аварии выясняются.

ВАЖНО!

Уважаемые Водители! Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.