Новый дорожный знак установят в Ижевске
В Ижевске установят новый дорожный знак «Зона для разворота». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Знак появится по улице Пушкинская, перед пересечением с улицей Ленина, при движении от улицы Карла Либкнехта.
Знак установят в целях безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения Ижевска.
Напомним, что на дорогах города установили еще несколько дорожных знаков (подробнее).
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