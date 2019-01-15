Новый дорожный знак установят в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:07 2019-01-15T17:29:51+03:00

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В Ижевске установят новый дорожный знак «Зона для разворота». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Знак появится по улице Пушкинская, перед пересечением с улицей Ленина, при движении от улицы Карла Либкнехта.

Знак установят в целях безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения Ижевска.

Напомним, что на дорогах города установили еще несколько дорожных знаков (подробнее).

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