Девять культурных учреждений в Удмуртии планируют отремонтировать в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:24 2019-01-15T17:24:21+03:00

На капремонт выделили деньги из федерального и регионального бюджетов

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В Удмуртии планируют сделать капремонт в девяти культурных учреждениях. Об этом сообщил министр культуры и туризма республики Владимир Соловьев.

В рамках реализации национального проекта «Культура» из федерального бюджета будет выделено 22,4 миллионов рублей, а из регионального бюджета Удмуртии 5,2 миллиона рублей. На эти деньги планируется сделать капремонт девяти культурно-досуговых учреждений республики в Алнашском, Ваважском, Воткинском, Завьяловском, Кезском, Сарапульском, Увинском, Шарканском, Ярском районах.

Также на рабочем совещании 15 января министерством культуры и туризма Удмуртии были утверждены паспорта региональныз составляющих национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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