В зоопарке Ижевска родились кролики

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-16T08:27:47+03:00

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В Ижевском зоопарке вновь пополнение – родились кролики. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Родились они еще 4 января и на данный момент они уже начинают открывать глазки. Живут они вместе с мамой по кличке Зайка в вольере. Зайка стала мамой впервые, а в зоопарке она контактный зверек. К ней в гости приходят самые маленькие посетители.

А вот детишки пошли явно не в маму, так как Зайка пепельно-серого окраса, а малыши почти белые. Это все потому что папа у них был белый кролик.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

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