Водителей Удмуртии предупредили об ухудшении дорожных условий

СЕГОДНЯ 09:00 2019-01-16T11:23:19+03:00

В ближайшие дни ожидается снежный накат и гололедица

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Водителей Удмуртии предупредили о возможном осложнении обстановки на дорогах. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

В ближайшие дни по прогнозам синоптиков ожидается потепление и снег. В связи с этим возможны ухудшение видимости, снежный накат на дорогах и гололедица.

Водителям рекомендуется снизить скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, воздержаться от резких перестроений, не совершать обгоны на загородных трассах. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок

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