2019-01-16T11:23:19+03:00
Общество

Водителей Удмуртии предупредили об ухудшении дорожных условий

В ближайшие дни ожидается снежный накат и гололедица
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Водителей Удмуртии предупредили о возможном осложнении обстановки на дорогах. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

В ближайшие дни по прогнозам синоптиков ожидается потепление и снег. В связи с этим возможны ухудшение видимости, снежный накат на дорогах и гололедица.

Водителям рекомендуется снизить скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, воздержаться от резких перестроений, не совершать обгоны на загородных трассах. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На трассе Ижевск - Можга произошло смертельное ДТП. Подробности аварии.

В Ижевске на пешеходном переходе сбили женщину. Подробности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Созвездие» открылся в Ижевске
Мужчине, который избил полицейского в Ижевске, вынесли приговор
В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление ветра
Врачу из Удмуртии вынесли приговор за приобретение и хранение наркотиков
В результате столкновения двух автомобилей в Удмуртии пострадала 15-летняя девочка
Пьяный водитель в Удмуртии пытался дать взятку инспектору ГИБДД
Машины, мешающие снегоуборочной технике в Ижевске, будут переставлять с помощью эвакуатора
Режим работы МФЦ в Удмуртии изменился
Быков Алексей назначен на должность Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора республики
В зоопарке Ижевска родились кролики
Двое подростков из Ижевска задержаны за трехкратную кражу
Проверка слуха: в Удмуртии продают «Волгу» Брежнева?
Тракторист из Удмуртии задержан за хранение наркотиков
Девять культурных учреждений в Удмуртии планируют отремонтировать в 2019 году
Новый дорожный знак установят в Ижевске
В ДТП на трассе Можга - Ижевск погиб мужчина