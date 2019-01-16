Водителей Удмуртии предупредили об ухудшении дорожных условий
Водителей Удмуртии предупредили о возможном осложнении обстановки на дорогах. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
В ближайшие дни по прогнозам синоптиков ожидается потепление и снег. В связи с этим возможны ухудшение видимости, снежный накат на дорогах и гололедица.
Водителям рекомендуется снизить скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, воздержаться от резких перестроений, не совершать обгоны на загородных трассах. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок
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