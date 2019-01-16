2019-01-16T11:31:12+03:00
Общество

Режим работы МФЦ в Удмуртии изменился

Также режим работы изменился и в районах республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии изменился график работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Можге и Глазове режим работы МФЦ – понедельник, среда, пятница с 8:30 до 19:00. Вторник с 8:30 до 20:00, суббота с 9:00 до 15:00. Воскресенье - выходной.

В Алнашском, Балезинском, Вавожском, Игринском, Камбарском, Кезском, Кизнерском, Малопургинском, Сарапульском, Увинском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах – понедельник, среда, четверг, пятница с 8:00 до 18:00. Вторник с 8:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 13:00. Воскресенье - выходной.

В Граховском, Дебесском, Каракулинском, Киясовском, Кросногорском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском, Ярском районах – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8:00 до 17:00. Суббота с 9:00 до 13:00. Воскресенье - выходной.

Напомним, что если вы еще не пользовались услугами МФЦ и не знаете, что там можно сделать, то эта полезная статья специально для вас!

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