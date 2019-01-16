2019-01-16T11:33:27+03:00
Общество

Машины, мешающие снегоуборочной технике в Ижевске, будут переставлять с помощью эвакуатора

Но перед этим будут информировать граждан, на каком участке будут чистить снег
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске машины, мешающие снегоуборочной технике, будут переставлять с помощью эвакуатора. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на странице «ВКонтакте».

- Перед дорожными службами стоит задача: снегоуборочная техника должна зайти в каждый межквартальный проезд. Вопрос с припаркованными вдоль обочин автомобилями будем решать с помощью сотрудников ГИБДД, - написал глава города.

Планируется, что водителей будут предупреждать о местах, куда приедет техника, чтобы машины не парковали на этих участках. Водителей, чьи машины все-таки помешают снегоуборочной технике, автоинспекторы будут разыскивать. В случае, если их не найдут, машины переставят с помощью эвакуаторов.

- Прошу горожан отнестись с пониманием к этому процессу, следить за информацией, где планируется уборка, - также добавил Олег Бекмеметьев.

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