2019-01-16T11:34:57+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Удмуртии пытался дать взятку инспектору ГИБДД

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии задержали пьяного мужчину, который пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Мужчина работал таксистом, 13 января он ехал за рулем пьяным. Подозрительный автомобиль остановил инспектор ГИБДД. Не желая нести ответственность за совершенное правонарушение, мужчина предложил полицейскому деньги – 80 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, мужчина полностью признал вину. Следователь изъял видеозапись с видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле. Расследование уголовного дела продолжается.Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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