2019-01-16T11:36:37+03:00
Происшествия

В результате столкновения двух автомобилей в Удмуртии пострадала 15-летняя девочка

Столкнулись автомобиль «Хендай-Солярис» и «Шевроле-Нива»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии 15 января столкнулись два автомобиля на четвертом километре автодороги «д. Молчаны - д. Колюшево» Воткинского района. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 26-летний водитель машины «Шевроле-Нива», не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем «Хендай-Солярис», которым управлял 42-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажир машины «Хендай-Солярис» - 15-летняя девочка и пассажир «Шевроле-Нива» - 45-летний мужчина, получили травмы.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

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