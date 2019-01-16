2019-01-16T11:43:47+03:00
Происшествия

Врачу из Удмуртии вынесли приговор за приобретение и хранение наркотиков

В его автомобиле нашли наркотики массой 1,3 кг
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии вынесли приговор врачу-стоматологу, у которого обнаружили 1,3 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 17 октября 2018 года мужчину остановили сотрудники полиции. В ходе осмотра его автомобиля было обнаружено и изъято растение «конопля» общей массой 1,3 кг. Также 1 ноября 2018 года в квартире мужчины было обнаружено и изъято четыре мешка с тем же растением массой 2,6 кг, - сообщает ведомство.

Подсудимый полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на три года.

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