В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление ветра
В Ижевске и по республике в ночь на 17 января ожидается усиление ветра. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Ночью с 16 на 17 января усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с. Также продолжительный снег, метель. На дорогах снежные заносы и накат. Горожанам советуют соблюдать меры предосторожности, автомобилистам – быть внимательнее на дороге и соблюдать дистанцию.
17 января, в четверг, облачная погода с прояснениями, ночью продолжительный снег, метель, слабый гололед, ветер 9-14 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью -4…-6 градусов, днем -2…-4 градуса. На дорогах снежные заносы, накат.
18 января, в пятницу, временами небольшой снег, слабая метель, ветер 9-14 м/с, порывы до 17 м/с. Температура ночью -11…13 градусов, днем -4…-6 градусов. На дорогах снежные заносы.
19 января, в субботу, временами небольшой снег, слабый гололед, метель. Ветер 9-14 м/с, температура ночью -5…-7 градуса, днем -1...-3 градуса. На дорогах снежные заносы.
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