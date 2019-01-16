В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-16T11:45:47+03:00

На дорогах снежные заносы и накат

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В Ижевске и по республике в ночь на 17 января ожидается усиление ветра. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Ночью с 16 на 17 января усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с. Также продолжительный снег, метель. На дорогах снежные заносы и накат. Горожанам советуют соблюдать меры предосторожности, автомобилистам – быть внимательнее на дороге и соблюдать дистанцию.

17 января, в четверг, облачная погода с прояснениями, ночью продолжительный снег, метель, слабый гололед, ветер 9-14 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью -4…-6 градусов, днем -2…-4 градуса. На дорогах снежные заносы, накат.

18 января, в пятницу, временами небольшой снег, слабая метель, ветер 9-14 м/с, порывы до 17 м/с. Температура ночью -11…13 градусов, днем -4…-6 градусов. На дорогах снежные заносы.

19 января, в субботу, временами небольшой снег, слабый гололед, метель. Ветер 9-14 м/с, температура ночью -5…-7 градуса, днем -1...-3 градуса. На дорогах снежные заносы.

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