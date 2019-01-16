Мужчине, который избил полицейского в Ижевске, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-16T11:47:59+03:00

Также он обвиняется в краже

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В Ижевске вынесли приговор мужчине, который в нетрезвом состоянии избил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 26-летнего мужчину в нетрезвом состоянии задержали сотрудники полиции за мелкое хищение. В дежурной части отдела полиции мужчина стал агрессивно себя вести и несколько раз ударил сотрудника полиции по лицу, - сообщает ведомство.

Осужденный не признал свою вину, а после инцидента совершил кражу. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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