Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Созвездие» открылся в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-16T11:50:23+03:00

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В Ижевске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Созвездие» на проспекте Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Церемония открытия комплекса прошла 15 января. ФОК станет площадкой для подготовки волейболистов – воспитанников ижевских спортивных школ. Также в зале будут проводится тренировки по баскетболу и гандболу.

Фото: Диля Ахмадишина

- Сегодня настоящий спортивный праздник. Этот комплекс - прекрасный подарок в Год здоровья, объявленный в республике, всем жителям нашего города. За последние пять лет в столице Удмуртии построены четыре современных спортивных объекта, и работа в этом направлении продолжается. Оснащенность этого зала позволит более успешно заниматься подготовкой начинающих волейболистов, проводить любые мероприятия в комфортной обстановке, - сказал глава города Олег Бекмеметьев.

ФОК построен по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в России» на 2016-2020 годы.

Фото: Диля Ахмадишина

Завершилась церемония открытия спорткомплекса товарищеским матчем по волейболу между командами Правительства Удмуртии и Администрации и Городской думы Ижевска. Со счетом 25:23 победу одержала команда Правительства Удмуртии.

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