2019-01-16T13:44:26+03:00
Происшествия

В Удмуртии задержали мужчину, который крал лошадей

Возможно, у него были соучастники
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии задержали 44-летнего жителя Кизнерского района, которого подозревают в краже лошадей. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, установлена причастность мужчины к краже трех копытных из колхозов Алнашского и Кизнерского районов. Впоследствии лошадки были проданы в соседнем регионе.

- Ущерб, причиненный сельхозпредприятиям, составил более 160 тысяч рублей. В настоящее время полицейскими устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Удмуртии, также устанавливаются соучастники преступлений, - сообщили в пресс-службе.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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