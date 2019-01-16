В Удмуртии задержали мужчину, который крал лошадей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-16T13:44:26+03:00

Возможно, у него были соучастники

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В Удмуртии задержали 44-летнего жителя Кизнерского района, которого подозревают в краже лошадей. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, установлена причастность мужчины к краже трех копытных из колхозов Алнашского и Кизнерского районов. Впоследствии лошадки были проданы в соседнем регионе.

- Ущерб, причиненный сельхозпредприятиям, составил более 160 тысяч рублей. В настоящее время полицейскими устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Удмуртии, также устанавливаются соучастники преступлений, - сообщили в пресс-службе.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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