Минтранс Удмуртии назвал самые запомнившиеся объекты ремонта дорог

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-16T15:16:45+03:00

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Пока еще не начался сезон ремонта дорог в Удмуртии, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства рассказало о том, какие объекты стали «самыми-самыми» за прошлые годы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

В частности, самым протяженным объектом стала дорога Западный обход города Ижевска – 39,4 км. Там сделали замену ограждения, ремонт остановочных площадок, фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя.

Самым народным стала улица Партизанская. А все потому, что было пристальное внимание к этому объекту со стороны жителей. Из-за того, что там была не обустроена ливневка, улицу постоянно топило. Весной и осенью улицу полностью закрывали для движения.

Партизанская. Самый народный

Улицу Удмуртская в Ижевске назвали самой широкой. В районе ТЦ «Аврора Парк» она имеет ширину 34,4 метра. Отметим, что в показателях проекта учитываются только «линейные» километры, ширина проезжей части во внимание не принимается.

Удмуртская Самый широкий

Самым маленьким (0,12 км) оказался участок улицы Советской в городе Камбарка.

ул. Советская Камбарка. Самый короткий

А самым современным – дорога Ижевск - Ува. Здесь применялась технология укрепления дорожного основания методом холодной регенерации аж на двух участках дороги – протяженностью 4 и 5 км.

Ижевск-Ува. Самый современный

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