Удмуртский Тол Бабай оказался в ТОП-5 новогодних героев, которых чаще всего упоминают в СМИ

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-17T09:39:02+03:00

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Удмуртский Тол Бабай вошел в ТОП-5 новогодних героев России. Рейтинг составили Коммуникационное агентство «АГТ» и аналитическое агентство «Смыслография». Они третий раз проводят исследования присутствия сказочных новогодних героев России в СМИ.

Первым в рейтинге конечно же стал Дед Мороз из Великого Устюга (216 тысяч раз его имя появилось в прессе), далее Снегурочка из Костромы (110,8 тысяч раз упоминаний), на третьем месте оказался Кыш Бабай из Татарстана (о нем писали 2057 раз). А вот на четвертом месте Удмуртский Тол Бабай (1571 раз его имя появлялось в СМИ). Замыкает пятерку лидеров Паккайне из Карелии (1293 упоминаний).

Кстати, Санта Клауса стали упоминать намного реже, чем российского Деда Мороза, если в прошлом году о нем упомянули в 18 тысячах публикаций, то в этом их количество граничит с 15,5 тысяч публикаций.

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