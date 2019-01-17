2019-01-17T12:16:50+03:00
Общество

На базе двух больниц Ижевска откроют кабинеты противоабортного консультирования

Откроют кабинеты на средства конкурсного гранта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске откроют два кабинета противоабортного консультирования. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

16 января прошло совещание в Министерстве здравоохранения Удмуртии, где было решено открыть два кабинета противоабортного консультирования на базе базе ГКБ № 10 на улице Родниковая, 56 и БУЗ УР на улице Свердлова, 7.

В этих кабинетах будут проводить консультации женщин, которые пришли на прерывание беременности. Если женщина примет решение оставить ребенка, ей подскажут, куда обращаться за гуманитарной, психологической и правовой помощью.

При этом врачи-консультанты будут не просто проводить мотивационные беседы и демонстрировать последствия убийства нерожденных детей, но и подбирать формы и методы помощи обратившимся, если те решат сохранить ребенка.

Напомним, что решение об открытии кабинетов было принято в декабре 2018 года (подробнее).

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