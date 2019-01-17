2019-01-17T13:05:09+03:00
Происшествия

В результате столкновения двух машин в Удмуртии пострадал 8-летний мальчик

Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и «Лада-Калина»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии, в селе Красногорское, на перекрестке улиц Ленина и Советская столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 16 января водитель машины ВАЗ-2110 при повороте налево столкнулся с машиной «Лада-Калина», которой управлял 51-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадал пассажир ВАЗ-2110 - 8-летний мальчик - он получил травмы.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает! Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, и после выполнения этих требований приступать к маневру.

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