В рамках административной реформы в Удмуртии будут сокращены 15% чиновников
В Удмуртии число чиновников будет сокращено на 15% в 2019 году. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил в эфире радио «Вести FM».
На данный момент численность штата превышает показатели по ПФО. Но в 2019 году по административной реформе планируется сокращение чиновников.
- Удмуртия занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству чиновников на 1000 человек. В республике нет экономики, которая позволила бы содержать большое число госслужащих, - пояснил Александр Бречалов.
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