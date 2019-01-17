2019-01-17T13:13:02+03:00
Политика

В рамках административной реформы в Удмуртии будут сокращены 15% чиновников

На данный момент численность чиновников превышает показатели
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии число чиновников будет сокращено на 15% в 2019 году. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил в эфире радио «Вести FM».

На данный момент численность штата превышает показатели по ПФО. Но в 2019 году по административной реформе планируется сокращение чиновников.

- Удмуртия занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству чиновников на 1000 человек. В республике нет экономики, которая позволила бы содержать большое число госслужащих, - пояснил Александр Бречалов.

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