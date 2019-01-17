В рамках административной реформы в Удмуртии будут сокращены 15% чиновников

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-17T13:13:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии число чиновников будет сокращено на 15% в 2019 году. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил в эфире радио «Вести FM».

На данный момент численность штата превышает показатели по ПФО. Но в 2019 году по административной реформе планируется сокращение чиновников.

- Удмуртия занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству чиновников на 1000 человек. В республике нет экономики, которая позволила бы содержать большое число госслужащих, - пояснил Александр Бречалов.

Ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил новости о сокращении управлений в администрации (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Удмуртский Тол Бабай оказался в ТОП-5 очень интересного рейтинга. Подробности.

Глава Удмуртии рассказал, когда мы с вами увидим обновленную Центральную площадь Ижевска (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».