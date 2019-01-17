Общественная палата Ижевска определилась с составом комиссий

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-17T13:30:15+03:00

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16 января члены Общественной палаты Ижевска согласовали число профильных комиссий, выбрали их председателей, заместителей председателей, а также обсудили несколько мероприятий, которые пройдут в феврале 2019 года.

По сравнению с пятым составом число комиссий в текущем созыве сократилось до пяти:

Комиссия по экономическому развитию. Председатель - главный редактор журнала «Репутация» Александр Бадица, заместитель - представитель УРО «Молодая гвардия» Александр Курятников;

Комиссия по социальному развитию. Председатель - член общественной организации «Федерация баскетбола Удмуртии» Андрей Никитин, заместитель - заместитель главного врача Республиканского клинико-диагностического центра Антон Демин;

Комиссия по развитию культурно-образовательной городской среды. Председатель - учредитель и руководитель благотворительного фонда «Мирабель-Мир детям» Адель Шарипов, заместитель - представитель Общества русской культуры Удмуртии Алексей Ткаченко.

Комиссия по развитию институтов гражданского общества. Председатель - психолог, создатель фонда «Луч Солнца» Наталья Шампорова, заместитель - эксперт по безбарьерной среде, член регионального штаба ОНФ в Удмуртии, руководитель удмуртской общественной инициативы «Добрые люди», генеральный директор ООО «Абсолют» Эльмира Габдулхаева;

Комиссия по безопасности и правам человека. Председатель - член ветеранской организации «Боевое братство» Альберт Арасланов, заместитель - юрисконсульт ОАО «Хлебозавод №5» Максим Сафронов.

- Мы решили не включать в названия комиссий формулировки «взаимодействие со СМИ», «взаимодействие с органами государственной власти», «экспертиза». Эти вопросы будут прописаны в регламенте каждой комиссии. Любой из членов палаты может быть экспертом как на различных общественных слушаниях, так и в СМИ. Также в функционале каждой комиссии будет взаимодействие с профильными НКО и сообществами и рассмотрение обращений горожан по своей тематике, - прокомментировала Председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

До 1 февраля комиссии сформируют список профильных некоммерческих организаций (НКО), с которыми в дальнейшем будут взаимодействовать и подготовят план работы по своим направлениям.

Кроме этого в конце февраля пройдет стратегическая сессия Общественной палаты Ижевска, по итогам которой будет сформирован общий план мероприятий и задач на 2019 год. К обсуждению будут приглашены представители городских НКО, администрации Ижевска и Правительства Удмуртии, а также эксперты и неравнодушные горожане.

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