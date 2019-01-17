Почему уличный свет в Ижевске стали отключать раньше

СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-17T13:21:54+03:00

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С 15 января автомобилисты Ижевска заметили, что наружное освещение в городе стало отключаться гораздо раньше. Это повлекло за собой волну негодования – кому же хочется почти в сумерках добираться до работы?

Как сообщили «Комсомольской Правде» в Управлении благоустройства и транспорта администрации Ижевска, это связано с регламентом, который предусматривает изменение времени отключения и включения наружного освещения. Он откалиброван в зависимости от широты и долготы региона. Если световой день увеличивается, то и освещение отключается раньше.

В Ижевске, например, 1 января 2019 года восход был в 9.05, заход – 15.57, продолжительность светового дня – 6 часов 52 минуты. А уже 15 января восход был в 8.55, заход – 16.19 и продолжительность дня составила 7 часов 24 минуты.

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