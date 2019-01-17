Жители Удмуртии стали чаще сообщать о пьяных водителях

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-17T14:44:28+03:00

Особенно это стало заметно в период праздников, когда задержали 189 водителей

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За девять праздничных дней 2019 года в Удмуртии задержали 189 пьяных водителей с разной степенью опьянения, были и те, кто на ногах не стоял. При этом около четверти нарушителей выявили и сообщили о них именно граждане.

- Видимо, понимание в обществе все-таки возникает. Я считаю, что любой пьяный водитель, который выехал на дорогу, должен стать кровным врагом, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

При этом он отметил, что любое количество пьяных водителей на дороге – это страшно, поэтому не стоит сравнивать, каким был этот показатель в прошлом году.

- Любой из них в любой момент может оказаться на остановке, где стоят ваши дети, бабушки и дедушки, родители. Может оказаться на полосе движения автомобиля, который везет троих детей. В прошлом году задержали 220 водителей. Меньше? Да. Страшно? Да! – заключил Вениамин Павлович.

КУДА СООБЩАТЬ О ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯХ?

По телефонам дежурной части: 8 (3412) 940-700, 940-701, а также круглосуточным телефонам 02 или 112.

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