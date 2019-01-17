Жители Удмуртии стали чаще сообщать о пьяных водителях
За девять праздничных дней 2019 года в Удмуртии задержали 189 пьяных водителей с разной степенью опьянения, были и те, кто на ногах не стоял. При этом около четверти нарушителей выявили и сообщили о них именно граждане.
- Видимо, понимание в обществе все-таки возникает. Я считаю, что любой пьяный водитель, который выехал на дорогу, должен стать кровным врагом, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.
При этом он отметил, что любое количество пьяных водителей на дороге – это страшно, поэтому не стоит сравнивать, каким был этот показатель в прошлом году.
- Любой из них в любой момент может оказаться на остановке, где стоят ваши дети, бабушки и дедушки, родители. Может оказаться на полосе движения автомобиля, который везет троих детей. В прошлом году задержали 220 водителей. Меньше? Да. Страшно? Да! – заключил Вениамин Павлович.
КУДА СООБЩАТЬ О ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯХ?
По телефонам дежурной части: 8 (3412) 940-700, 940-701, а также круглосуточным телефонам 02 или 112.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Почему уличный свет в Ижевске стали отключать раньше.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»